Военные РФ за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, поражены авиационные базы ВСУ, предприятия оборонно-промышленного комплекса и объекты энергетики.

"С 6 по 12 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении Минобороны РФ в пятницу.

По данным ведомства, в результате ударов поражены авиационные базы ВСУ, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников.

"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заявили в министерстве обороны РФ.