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Москва пообещала ответить на ужесточение допуска российских рыболовов в норвежские порты

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россия примет ответные меры в связи с решением норвежских властей ужесточить режим захода российских рыболовецких судов в порты Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

"Вводимые ограничения подрывают одну из единичных областей практического взаимодействия, которое пока еще поддерживается нашими странами. Ответственным за принятие таких решений стоит напомнить, что на данный момент сохранение рыбных запасов, представляющее "фундаментальный интерес" для Норвегии, возможно только совместно с Россией", - говорится в ее комментарии .

По ее словам, "продолжение давления на наш рыбопромысловый флот будет неизбежно иметь негативные последствия как для занятого в данной отрасли населения Норвегии, так и всей выстраивавшейся десятилетиями устойчивой системы управления биологическими ресурсами Баренцева и Норвежского морей".

"Со своей стороны не оставим очередной недружественный шаг Норвегии без ответа, намерены предпринять соответствующие меры с целью обеспечения интересов российской рыбопромысловой отрасли", - заявила Захарова.

МИД Мария Захарова Норвегия Тромсе Ботсфьорд Киркенес
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