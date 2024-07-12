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Суд вынес приговор по делу о причинении ущерба "Тольяттиазоту" на 700 млн рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор по уголовному делу бывшего руководителя бывшей управляющей компании (УК) "Тольяттиазота" и трех представителей руководства предприятий-партнеров УК.

"Суд признал подсудимых виновными и в зависимости от роли каждого назначил наказание от 8 до 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом от 900 тысяч до 1,8 млн рублей", - сообщила прокуратура Самарской области.

С осужденных в пользу предприятий суд взыскал сумму причиненного ущерба и сохранил ранее наложенный арест на имущество и счета.

Судом установлено, что с 2013 по 2019 годы генеральный директор вместе с руководителями трех организаций-партнеров заключили фиктивные договоры о выполнении работ на строительство объектов и оказание консультационных услуг для завода.

"Авансовые платежи были произведены, но работы фактически не выполнены", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в 2016-2017 годах были заключены сделки купли-продажи земельных участков, необходимость в приобретении которых у завода отсутствовала, при этом их реальная рыночная стоимость была значительно ниже установленной.

"Общая сумма причиненного ущерба превысила 700 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело рассмотрено в отсутствие подсудимых, в ходе следствия они были объявлены в международный розыск.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, фигурантами по делу проходили Дмитрий Межеедов (экс-гендиректор АО "Корпорация "Тольяттиазот", ранее управляющая организация химзавода, ныне ликвидирована) и три руководителя компаний-подрядчиков: Магомед Шишханов, Руслан Багаудинов, Лидия Котовенко.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Многие годы завод был подконтролен семье Махлаев, но в 2022 году вошел в периметр группы "Уралхим".

Тольятти Тольяттиазот Уралхим Самарская область Комсомольский районный суд Дмитрий Межеедов
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