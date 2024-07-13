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Живущим в РФ белорусам предлагается дать право участвовать в местных выборах

Живущим в РФ белорусам предлагается дать право участвовать в местных выборах
Фото: Сергей Ведяшкин /Агентство "Москва"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Постоянно проживающим в России гражданам Белоруссии планируют предоставить право участвовать в местных выборах.

Белорусское госагентство БелТА цитирует пояснительную записку к опубликованному в электронной базе Госдумы, из которой следует, что постоянно проживающими в России гражданам республики предлагается дать право избирать на выборах депутатов в законодательные органы власти субъектов Российской Федерации.

Для обеспечения данного права предлагается внести коррективы в ряд федеральных законов. В частности, изменения в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" наделят граждан Белоруссии активным избирательным правом на выборах в законодательные органы субъекта РФ, в котором постоянно проживают, а также правом на участие в референдуме, проводимом в данном субъекте РФ.

Новая редакция закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" снимет в отношении граждан Белоруссии категорический запрет на участие иностранных граждан в выборах на уровне субъекта РФ, а изменения в закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" позволят гражданам республики избирать депутатов законодательных органов власти субъектов РФ, в которых они постоянно проживают.

В пояснительной записке отмечается, что граждане РФ, проживающие в Белоруссии, имеют право избирать и быть избранными на выборах депутатов местных советов. Так, в выборах, проведенных в единый день голосования 25 февраля 2024 года, в списках избирателей на выборах в советы депутатов числились больше 95 тыс. граждан Российской Федерации. При этом 15 россиян баллотировались в районные советы, а шесть - в сельские.

Белоруссия Госдума
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