Два человека пострадали при взрыве бытового газа в доме в Псковской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Взрыв бытового газа произошел в субботу в жилом доме в городе Опочке Псковской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Сегодня утром в Опочке по адресу: Сущевская, 2а в многоквартирном пятиэтажном доме произошел взрыв балонного газа, дом к центральной газовой сети не подключен", - говорится в сообщении.

Пострадали два человека, они госпитализированы. Погибших нет. Повреждены три квартиры и два автомобиля. Как сообщили в пресс-службе, огонь был ликвидирован в течение 15 минут.

Люди покинули здание. В ближайшее время прибудут специалисты для оценки состояния дома.