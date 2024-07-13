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Часть станицы Ессентукской осталась без света и воды из-за аварии на подстанции

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Порядка двух тысяч абонентов станицы Ессентукской (Предгорный округ, Ставропольский край) остались без света из-за аварийных работ на подстанции в городе Ессентуки, еще около тысячи абонентов отключены от водоснабжения, сообщил в субботу глава округа Николая Бондаренко в своем телеграм-канале.

По его данным, произошло аварийное отключение электроснабжения на 10 улицах.

Бондаренко добавил, что отключение электроэнергии в станице связанно с аварийными работами на подстанции Центральных электросетей в Ессентуках.

Отключение электроэнергии привело также к временному ограничению подачи воды для 950 абонентов по 32 улицам станицы. В зоне ограничения водоснабжения находятся три детских сада и три школы, отметил глава округа.

О времени возобновления электроснабжения и водоснабжения не сообщается.

Население станицы Ессентукская составляет порядка 25 тыс. человек.

Ставропольский край Ессентуки Ессентукская
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