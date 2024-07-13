В Думу внесен проект закона об усилении ответственности за вооруженный мятеж

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен правительственный проект закона об усилении ответственности за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного лишения свободы.

Соответствующий документ (671359-8) размещен в субботу в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

В настоящее время статьей 279 "Вооруженный мятеж" Уголовного Кодекса не предусмотрена какая-либо дифференциация мер ответственности за организацию и активное участие в вооруженном мятеже, в том числе в зависимости от общественной опасности деяний. В связи с изложенным законопроектом предлагается статью 279 Кодекса изложить в новой редакции, отмечается в пояснительной записке.

Согласно проекту закона, за организацию вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Участие в таком вооруженном мятеже предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Если вышеупомянутые преступления повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, то они будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или пожизненным лишением свободы.

Законопроектом также предлагается внести в пункт 2 примечаний к статье 275 "Государственная измена" Кодекса изменение, предусматривающее возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ, а также если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий, говорится в пояснительной записке.