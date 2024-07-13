Военные РФ уничтожили украинский завод по производству взрывчатых веществ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ, сбили две ракеты ATACMS.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражены: завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136-ти районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что за сутки сбиты: две оперативно-тактические ракеты ATACMS, переоборудованная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 17 беспилотных летательных аппаратов.