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Фигурант дела о хищениях в Минобороны умер в СИЗО от сердечной недостаточности

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В московском СИЗО-4 в результате сердечного приступа умер обвиняемый по делу о хищениях в Минобороны РФ, сообщила "Интерфаксу" член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

Бизнесмен Игорь Котельников скончался в карцере СИЗО еще в понедельник. У него остановилось сердце, ему было 52 года, сказала Меркачева.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что Котельников "резко почувствовал себя плохо, ему была вызвана скорая помощь, но спасти его не удалось". Заключенный скончался в результате острой сердечной недостаточности.

Ева Меркачева Минобороны Игорь Котельников
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