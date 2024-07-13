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Угроза атаки баллистическими ракетами объявлялась в Севастополе

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе тревогу из-за угрозы атаки на город баллистическими ракетами.

"Внимание всем! Баллистика!" - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Позднее он написал об отбое опасности.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября 2023 года после ракетной атаки на штаб Черноморского флота. Оповещения об угрозе баллистики введены после ракетной атаки ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 года.

Севастополь Михаил Развожаев
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