Пожар в производственном здании в Краснодаре локализован

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в производственном здании в Краснодаре, сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.

"По уточненной информации, в Краснодаре площадь пожара составила 1 500 квадратных метров. Сотрудники МЧС России уже локализовали пожар в производственном здании по изготовлению модульных каркасных строений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают 90 специалистов и 37 единиц техники.