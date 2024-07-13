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Пожар в производственном здании в Краснодаре локализован

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в производственном здании в Краснодаре, сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.

"По уточненной информации, в Краснодаре площадь пожара составила 1 500 квадратных метров. Сотрудники МЧС России уже локализовали пожар в производственном здании по изготовлению модульных каркасных строений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают 90 специалистов и 37 единиц техники.

Краснодар МЧС РФ
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