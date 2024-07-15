Путин подписал закон о системообразующих сетевых компаниях в регионах

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон о системообразующих ТСО (территориальных сетевых организациях), соответствующий документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Речь идет об изменениях в закон "Об электроэнергетике" и отдельных актах, которые вводят понятие системообразующих сетевых компаний в регионах и регулируют их деятельность.

Минэнерго несколько лет работало над созданием концепции подобных компаний, которые бы консолидировали небольшие частные сети в регионах и были бы ответственными за надежность энергоснабжения. Предполагалось, что в каждом регионе будет одна такая компания.

Как сообщалось, исключение по числу таких основных ТСО в регионах сделано для Москвы, где их будет две. "На территории Москвы предполагается функционирование двух СТСО, что обусловлено технологическим состоянием и топологией сетей (в основном это линии электропередачи в кабельном исполнении, не подверженные воздействию погоды)", - пояснялось ранее в сообщении профильного комитета Госдумы по энергетике.

Минэнерго ранее поясняло, что за системообразующей ТСО закрепятся функции по эксплуатации бесхозных сетей, а также сетей "тех собственников, которым не установят тариф". Кроме того, речь идет о ликвидации последствий аварий (по решению региональных штабов).

Определять основную ТСО в регионе будут на основе критериев, которые утвердит правительство.

Предполагается, что за свои расходы основная сетевая компания получит компенсацию через тариф. Однако компенсируются не все затраты: так, уже учтенные в плате за техприсоединение расходы в тариф не попадут, как и не попадут туда, согласно тексту закона, траты "на ликвидацию на основании решения штаба по обеспечению безопасности электроснабжения последствий аварий на ОЭСХ (объектах электросетевого хозяйства - ИФ) других ТСО".