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ФТС в I полугодии выявила попытки незаконного вывоза валюты из РФ на сумму 922,4 млн руб.

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что в первом полугодии текущего года выявлено почти 6 тыс. попыток незаконного вывоза валюты из РФ.

"ФТС России в 1 полугодии 2024 года выявила 5449 фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на сумму в эквиваленте 922,4 млн рублей", - заявили в службе.

Количество попыток, по данным ФТС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось, сумма - осталась на том же уровне (в 1 полугодии 2023 года - 5915 фактов в рублевом эквиваленте на 911,4 млн).

"В основном контрабандой пытались провезти доллары, евро и российские рубли. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ и Азербайджан", - отмечается в сообщении.

Всего по ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных средств) таможенными органами возбуждено 41 уголовное дело, 25 из которых - по фактам незаконного вывоза.

Также возбуждено 5408 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств (ст. 16.4 КоАП). Из них 3167 связаны с запретом на вывоз иностранной валюты в эквиваленте, превышающим 10 тыс. долларов США.

ФТС
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