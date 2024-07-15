Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани сократилась до 750 автомобилей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Более 750 автомобилей ожидают проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту со стороны Краснодарского края, сообщает оперштаб Кубани в понедельник.

"По состоянию на 15:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 750 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов", - говорится в сообщении.

Ранее, по данным Госавтоинспекции Кубани, очередь со стороны Тамани составляла 1100 автомобилей, а время ожидания - около 3 часов.

Отмечается, что перед въездом на мост работают четыре пункта выдачи питьевой воды. Также установлены более 20 биотуалетов.

На местах работают волонтеры - сотрудники администрации Таманского сельского поселения и представители аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, добавили в оперштабе региона.

Полиция Кубани просит водителей большегрузов, осуществляющих доставку грузов в направлении поселков Тамань и Волна, выбирать альтернативные маршруты в связи с затором на трассе Новороссийск - Керчь.