Поиск

Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани сократилась до 750 автомобилей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Более 750 автомобилей ожидают проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту со стороны Краснодарского края, сообщает оперштаб Кубани в понедельник.

"По состоянию на 15:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 750 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов", - говорится в сообщении.

Ранее, по данным Госавтоинспекции Кубани, очередь со стороны Тамани составляла 1100 автомобилей, а время ожидания - около 3 часов.

Отмечается, что перед въездом на мост работают четыре пункта выдачи питьевой воды. Также установлены более 20 биотуалетов.

На местах работают волонтеры - сотрудники администрации Таманского сельского поселения и представители аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, добавили в оперштабе региона.

Полиция Кубани просит водителей большегрузов, осуществляющих доставку грузов в направлении поселков Тамань и Волна, выбирать альтернативные маршруты в связи с затором на трассе Новороссийск - Керчь.

Крымский мост Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В российских больницах остаются 17 пациентов с ботулизмом

В российских больницах остаются 17 пациентов с ботулизмом

Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов переведен под домашний арест

Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов переведен под домашний арест

В суд в Москве поступило дело бывшего замдиректора Росгвардии Милейко

Новак заявил о чувствительной реакции рынка по бензинам Аи-95

Новак заявил о чувствительной реакции рынка по бензинам Аи-95

Эстония предложила России совместно измерить фарватер пограничной реки Нарва

Эстония предложила России совместно измерить фарватер пограничной реки Нарва

Пожарные потушили очаги возгорания на турбазах под Новороссийском

Пожарные потушили очаги возгорания на турбазах под Новороссийском

Правительство поддержало законопроект об улучшении качества связи на автодорогах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });