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Правительство предложило учредить экспертный совет при госфондах развития промышленности

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Правительство предлагает создать при государственных фондах развития промышленности экспертный совет, который сможет принимать решение о финансовой поддержке для промышленных предприятий. Об этом говорится во внесенном в Госдуму законопроекте № 671661-8.

"В государственном фонде развития промышленности может быть сформирован коллегиальный орган управления - экспертный совет. Порядок формирования экспертного совета определяется уставом государственного фонда развития промышленности", - сказано в документе.

К компетенции экспертного совета предложено отнести: принятие решений о предоставлении финансовой поддержки промышленным предприятиям, изменение ее объема, а также иные вопросы, отнесенные уставом фонда к компетенции совета.

В пояснительной записке к проекту говорится, что создание экспертного совета, который разбирается в промышленных проектах и контролирует, как используются бюджетные деньги на их финансовую поддержку, сделает процесс принятия решений более прозрачным и обеспечит дополнительный контроль при финансировании проектов из бюджета.

Фонда развития промышленности (ФРП) был создан в 2014 году на базе Российского фонда технологического развития для финансирования проектов, направленных на производство высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг оборудования, цифровизацию производств и других проектов. Фонд предоставляет целевые займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей. ФРП функционирует также совместно с региональными фондами развития промышленности (РФРП) финансирует проекты, которым требуются займы до 200 млн рублей, в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов).

Сейчас высшим органом управления государственного фонда развития промышленности является наблюдательный совет. К компетенции наблюдательного совета относятся вопросы утверждения стратегии развития фонда, порядка предоставления финансовой поддержки промышленным предприятиям, утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых государственным фондом развития промышленности.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

ФРП Правительство
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