Лесной пожар на площади 1 га тушат в Геленджике

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют возгорание в Геленджикском лесничестве Кабардинском участковом лесничестве города Геленджика, сообщает краевой лесопожарный центр в понедельник.

"На пульт диспетчерской службы Краевого лесопожарного центра поступило сообщение о задымлении в районе города Геленджика. По прибытии в 19:30 мск на место задымления, обнаружен лесной пожар в Геленджикском лесничестве Кабардинском участковом лесничестве на примерной площади 1 га", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара.

"Нахожусь на месте возгорания в районе СНТ "Сосновое". Развернули штаб. Тушение осложняет рельеф местности. Идет верховой огонь", - написал глава города-курорта Алексей Богодистов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что для тушения пожара задействовано порядка 10 единиц техники и 100 человек.