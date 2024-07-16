Уолл-стрит выросла на политических новостях, Dow обновил рекорд

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, причем индекс Dow Jones обновил исторический максимум.

Участники рынка оценивали новости о покушении на Дональда Трампа. Как сообщалось, кандидат в президенты США получил легкое ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу. Аналитики полагают, что покушение может повысить шансы Трампа на победу на выборах.

В понедельник Трамп стал официальном кандидатом в президенты от республиканцев после получения достаточного количества голосов делегатов на Национальном съезде Республиканкой партии, сообщило агентство Associated Press.

Ранее Трамп объявил, что если он победит на президентских выборах, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс станет его вице-президентом. Вэнсу 39 лет, он почти на 40 лет моложе Трампа.

"Это ключевое решение, потому что треть президентов в истории Соединенных Штатов ранее занимали пост вице-президента", - сказал Том Маклафлин из UBS Global Wealth Management.

Тем временем индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в июле снизился до минус 6,6 пункта с минус 6 пункта в июне. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали сохранения индикатора активности в промышленном секторе штата на прежнем уровне.

Также в понедельник глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регулятор не станет ждать, пока инфляция в Штатах опустится до 2%, при принятии решения о снижении ключевой ставки. Вместо этого Федрезерв хочет получить больше уверенности в том, что темпы роста потребительских цен в стране движутся по направлению к этому целевому уровню, добавил он.

Акции Goldman Sachs Group подорожали на 2,6%. Чистая прибыль американского банка во втором квартале 2024 года подскочила более чем в два с половиной раза, а выручка повысилась на 17% и превзошла ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Bank of New York Mellon увеличилась на 1,6%, несмотря на то, что аналитики Citigroup ухудшили рекомендацию для акций банка до "нейтрального" уровня с "покупать".

Капитализация BlackRock снизилась на 0,6%. Крупнейшая в мире инвестиционная компания по объему активов под управлением увеличила чистую прибыль во втором квартале на 9%, выручку - на 8%.

Котировки бумаг сталелитейной компании Cleveland-Cliffs поднялись на 0,3% на новости, что она покупает канадского конкурента Stelco Holdings Inc. за 3,4 млрд канадских долларов ($2,5 млрд).

Цена акций Apple Inc. выросла на 1,7% на сообщениях СМИ о том, что её выручка в Индии в минувшем финансовом году, завершившемся в марте, повысилась примерно на 33%, до почти $8 млрд.

Бумаги Alphabet Inc. подорожали на 0,8% на слухах, что ИТ-гигант ведет переговоры о покупке стартапа Wiz, работающего в сфере кибербезопасности, за $23 млрд. Сделка, если она состоится, станет крупнейшим приобретением Alphabet.

Рыночная стоимость Macy's Inc. упала 11,7%. Сеть универмагов отвергла предложение инвесткомпаний Arkhouse и Brigade, хотевших купить её за $6,9 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,53% и составил 40211,72 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Caterpillar, подорожавшие на 3%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,28% - до 5631,22 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,4% и составил 18472,57 пункта.