Отменены торги на участок титана в Тамбовской области, ранее бывший у ВСМПО

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу (Центрнедра, входит в агентство Роснедра) отменил аукцион на право пользования недрами на восточном участке месторождения Центральное, расположенного в Тамбовской области, сообщается в материалах на сайте torgi.gov.ru.

"Отменить аукцион на право пользования участком недр Восточная часть месторождения Центральное, расположенного на территории Рассказовского района Тамбовской области, для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи и связанных с ней перерабатывающих производств", - говорится в приказе ведомства, приложенном к документации аукциона.

Причина отмены аукциона не раскрывается.

На аукцион был выставлен участок площадью 31,25 кв. км, расположенный в 60 км к востоку от города Тамбова, в 20 км к востоку от райцентра Рассказово. Виды полезных ископаемых на участке: песок на титан, песок на цирконий, фосфорит, глауконит.

Победитель торгов мог получить участок сроком на 25 лет.

Ранее лицензия на месторождение принадлежала "ВСМПО-Ависма", которая в 2011 году заплатила за этот актив $50 млн. В 2018 году совет директоров одобрил продажу 100% ООО "Горнопромышленная компания "Титан" (держатель лицензии) Корпорации развития Тамбовской области. В компании отмечали, что актив продается из-за экономической неэффективности проекта для ВСМПО.

Сообщалось, что ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" с июня 2022 года "активно выражает заинтересованность в получении в пользование Центрального титан-циркониевого месторождения в Тамбовской области".

По материалам Минприроды, в общей сложности в 2023-2024 годах планируется провести торги по 7 месторождениям, содержащим стратегические дефицитные виды минерального сырья. Согласно презентации Роснедр, обнародованной в 2023 году, речь в том числе идет о месторождении Центральное в Тамбовской области (запасы оцениваются в 6,4 млн тонн титана, стартовый платеж предполагался в размере 3,794 млрд рублей).

Месторождение Центральное открыто в 1959 году. Его прогнозные ресурсы оценивались ранее в 900 млн кубометров рудных песков.