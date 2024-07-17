Четыре человека погибли при столкновении автомобиля с поездом в Ленинградской области

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате столкновения автомобиля с поездом на переезде в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"17 июля на железнодорожном переезде в Ленинградской области произошло столкновение поезда "Ласточка" с автомобилем. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать трагедии не удалось. По предварительной информации, в машине находилось четыре человека, которые от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, ДТП произошло около 14:40 на перегоне Строганово-Мшинская.

Как сообщается, что водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 811 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург - Псков. Отмечается, что это произошло при запрещающем сигнале светофора и исправно действующей переездной сигнализации.