Поиск

Четыре человека погибли при столкновении автомобиля с поездом в Ленинградской области

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате столкновения автомобиля с поездом на переезде в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"17 июля на железнодорожном переезде в Ленинградской области произошло столкновение поезда "Ласточка" с автомобилем. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать трагедии не удалось. По предварительной информации, в машине находилось четыре человека, которые от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, ДТП произошло около 14:40 на перегоне Строганово-Мшинская.

Как сообщается, что водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 811 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург - Псков. Отмечается, что это произошло при запрещающем сигнале светофора и исправно действующей переездной сигнализации.

РЖД Ленинградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны предложило ввести единую справку участника СВО для получения соцподдержки

Мошенники начали воровать аккаунты пользователей Hamster Kombat в телеграме

ФАС запретит ритейлерам взимать вознаграждения с поставщиков яиц 1-й и 2-й категории

Кибовского обвинили в восьми эпизодах взяточничества и попытке мошенничества

Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95

Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский

Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский

СФ одобрил закон о передаче врачами полицейским сведений об опасных психбольных

Путин отметил дефицит энергомощностей в нескольких регионах из-за криптомайнинга

Путин отметил дефицит энергомощностей в нескольких регионах из-за криптомайнинга

Минфин поддерживает биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР

Минфин поддерживает биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР

Замначальника УМВД Махачкалы на транспорте арестован по обвинению в коррупции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });