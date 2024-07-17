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Восемь жителей Курской области получили ранения в результате атак ВСУ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об украинских атаках на регион в течение дня, в результате которых пострадали восемь мирных жителей.

По его словам, после атак украинских коптеров и дронов-камикадзе ранения получили жители Глушковского, Суджанского и Кореневского района.

Смирнов также сообщил о сбросах с коптеров и атаках дронов-камикадзе в посёлках Тёткино, Новый Путь, Политотдельский и Медвежье, селе Волфино и на хуторе Отруба Глушковского района, селе Новоивановка Суджанского района, селе Любимовка Кореневского района, недалеко от пункта пропуска "Крупец" Рыльского района.

Вблизи посёлка Медвежье Глушковского района в результате сброса взрывного устройства с коптера поврежден комбайн, принадлежащий местному сельхозпредприятию, рядом с поселком Новый Путь дрон повредил пожарную машину.

В течение дня неоднократно обстреливались посёлки Тёткино и Новый Путь, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Старая Николаевка Рыльского района, село Обуховка Кореневского района, сообщил врио губернатора.

Смирнов добавил, что средствами РЭБ за день уничтожено шесть украинских дронов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Алексей Смирнов Курская область
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