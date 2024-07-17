Восемь жителей Курской области получили ранения в результате атак ВСУ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об украинских атаках на регион в течение дня, в результате которых пострадали восемь мирных жителей.

По его словам, после атак украинских коптеров и дронов-камикадзе ранения получили жители Глушковского, Суджанского и Кореневского района.

Смирнов также сообщил о сбросах с коптеров и атаках дронов-камикадзе в посёлках Тёткино, Новый Путь, Политотдельский и Медвежье, селе Волфино и на хуторе Отруба Глушковского района, селе Новоивановка Суджанского района, селе Любимовка Кореневского района, недалеко от пункта пропуска "Крупец" Рыльского района.

Вблизи посёлка Медвежье Глушковского района в результате сброса взрывного устройства с коптера поврежден комбайн, принадлежащий местному сельхозпредприятию, рядом с поселком Новый Путь дрон повредил пожарную машину.

В течение дня неоднократно обстреливались посёлки Тёткино и Новый Путь, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Старая Николаевка Рыльского района, село Обуховка Кореневского района, сообщил врио губернатора.

Смирнов добавил, что средствами РЭБ за день уничтожено шесть украинских дронов.