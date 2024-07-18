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Рябков заявил, что у РФ есть время обдумать реакцию на возможную реконверсию в США В-52

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Обсуждение возможной реконверсии США тяжелых бомбардировщиков свидетельствует о том, что в Вашингтоне не остается никаких сдержек, Москва должна готовиться к различным сценариям, включая нежелательные, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видим на этом примере тоже, что никаких сдержек с точки зрения того, как обращаться с потенциалами в сфере стратегических ядерных вооружений в США не остается. Мы должны готовиться к разного рода сценариям, в том числе, нежелательным сценариям в плане возможного значительного наращивания американцами своего ядерного потенциала", - сказал Рябков, комментируя предложение американских сенаторов Пентагону приступить к реконверсии тяжелых бомбардировщиков В-52.

"Мы к этому готовы, потому что вся логика поведения Вашингтона в этой сфере подводит к тому, что они пойдут именно по данному пути. Но пока решений нет, пока окончательная формула того, что будет с этими бомбардировщиками в дальнейшем не выработана, у нас есть время просчитать разные варианты и предусмотреть наиболее эффективный и наименее затратный способ реагирования", - подчеркнул Рябков.

При этом замминистра предложил "дождаться, как пойдет дальше дискуссия в том числе и по этому сюжету".

"Я хотел бы напомнить, что в свое время, еще до приостановки нами действия ДСНВ, тема реконверсии тяжелых бомбардировщиков ВВС США нами ставилась. И применительно к ДСНВ мы в свое время достаточно плотно и профессионально обсуждали с американскими представителями то, как они такую реконверсию на части своего флота тяжелых бомбардировщиков осуществляли", - сказал Рябков.

Он отметил, что "это был один из сюжетов наряду с небезызвестной темой выведения из-под засчета американцами носителей стратегических боезарядов".

США МИД РФ Сергей Рябков В-52
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