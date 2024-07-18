Российские военные взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Под контроль российских войск взята первая линия высотных домов в Волчанске (Харьковская область), сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апты Алаудинов.

"В Волчанске у нас идут непосредственные штурмовые действия подразделений Минобороны. За последние дни (...) самый тяжелый участок у нас был - высотные дома в Волчанске. Первая линия этих высотных домов уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в четверг.

По его словам, российские военные активно продвигаются на донецком направлении. "Через день освобождают по одному населенному пункту", - заявил Алаудинов.