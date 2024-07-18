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Часть жилых домов в Воронеже осталась без света из-за энергоаварии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Последствия аварии на электрических сетях устраняют в Воронеже, сообщают "Россети Центр" в четверг.

По данным компании, отключение электроэнергии произошло 18 июля в жилых домах на улицах Кольцовская, Куколкина, Ворошилова, 20-летия Октября, Пушкинская, Революции 1905 года, Свободы, Куцыгина, Бахметьева, проспекте Революции.

Планируемое время восстановления энергоснабжения - 18:30 по московскому времени.

Воронеж Россети Центр
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