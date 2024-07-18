"Россети" продлили допэмиссию для получения от государства региональных активов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети" решил продлить срок дополнительной эмиссии акций, зарегистрированной в 2023 году для приобретения ряда региональных активов, сообщила компания.

Как следует из сообщения, срок размещения увеличен с года до двух лет. Таким образом, вместо завершения эмиссии в 2024 году речь может идти о 2025 годе.

"Россети" также сообщили о приостановке размещения из-за этих изменений. Как сказали "Интерфаксу" в компании, "согласно законодательству, для продления срока допэмиссии проводится техническая приостановка допэмиссии и подаются соответствующие документы в ЦБ РФ для ее продления еще на год". "Состав и объем размещаемого имущества никак не затрагиваются", - подчеркнули в "Россетях".

Эту допэмиссию ЦБ зарегистрировал 21 августа 2023 года. Тогда сообщалось, что акции размещаются по закрытой подписке в пользу государства в количестве 240 890 189 234 штуки по цене 0,5 рубля (то есть суммарно речь идет о 120,5 млрд рублей - ИФ).

Как говорилось в материалах к собранию акционеров, на котором был одобрен этот выпуск, дополнительные акции будут оплачены акциями АО "Региональные электрические сети" (РЭС), АО "Электромагистраль", АО "Энергетик", а также имуществом, среди которого "объекты электросетевого хозяйства, расположенные в Республике Крым, Красноярском крае, Иркутской области, в Майкопском районе Адыгеи, в Кольском районе Мурманской области, а также имущество, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием".

Первоначально о передаче акций компаний речь шла в соответствующем указе президента. В частности, в нем говорилось о передаче "Россетям" в рамках допэмиссии по закрытой подписке около 92,5 млн акций новосибирских "Региональных электрических сетей", которые государство получило в рамках судебного процесса над экс-министром Михаилом Абызовым. Передаваемый пакет соответствовал всей доле государства в РЭС, которая, согласно отчетности компании, с 1 сентября 2022 года составляла 95,98% акций компании (остальное - у неназванных физических и юридических лиц). Как говорится на сайте этой компании, она уже включена в состав группы "Россети", и с июля этого года ее название "изменилось на "Россети Новосибирск" в рамках интеграции в единую бренд-архитектуру группы "Россети".

Эта структура занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в Новосибирской области, ее выручка за прошлый год достигла 21,48 млрд рублей, прибыль - почти 2 млрд рублей. Компания была создана в 2004 году в рамках реформы российской электроэнергетики, принципы которой предусматривали разделение по видам деятельности, как "дочка" "Новосибирскэнерго" - одной из немногих энергокомпаний, находившихся под контролем частных инвесторов, а не РАО "ЕЭС". Вместе с "Новосибирскэнерго" бывшая РЭС была частью холдинга Ru-Com, где Абызов консолидировал свои активы после ухода из РАО. В 2012 году Абызов стал министром по делам Открытого правительства, в 2018 году этот пост был упразднен.

В марте 2019 года Абызов был задержан. Он стал фигурантом уголовного дела, в рамках которого ему вменяется в вину организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, в соучастии с другими фигурантами, путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО", правопреемник "Новосибирскэнерго") и ОАО "Региональные электрические сети" (РЭС) похитил у компаний 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.

Ранее акции бывшей РЭС были обращены в доход государства - таким способом было исполнено решение суда о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний 32,5 млрд рублей.

Помимо акций "Региональных электрических сетей" государство также ранее одобрило передачу акций новосибирских же АО "Электромагистраль" (его акции были переданы государству тем же решением, что и акции РЭС) и АО "Энергетик". Выручка "Электромагистрали" по итогам 2023 года составила около 2,04 млрд рублей, чистая прибыль сложилась на уровне 243,6 млн рублей. В "Электромагистрали" по состоянию на конец 2022 года Росимуществу принадлежало 64,598%, еще 29,907% было у РЭС. Согласно бухгалтерской отчетности компании за прошлый год, "Россетям" с середины ноября 2023 года перешла доля, ранее принадлежавшая Росимуществу.

АО "Энергетик" ранее было ФГУП, реорганизация проведена в феврале 2022 года, Росимуществу на конец 2022 года принадлежали 100% в капитале. И в бухотчетности структуры за 2023 год изменений во владении не отражено. По итогам 2023 года выручка этой компании составила почти 0,65 млрд рублей, прибыль - 8,4 млн рублей.

В начале прошлого года была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" присоединили ПАО "Россети", АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети". Бумаги первых трех структур были конвертированы в бумаги ФСК (а последней - погашены), для этого было необходимо четыре допэмиссии акций.

По итогам связанных с реорганизацией допэмиссий уставный капитал "Федеральной сетевой компании - Россети" увеличился до 1 056 730 050 738,5 рубля (2 113 460 101 477 акций номиналом 0,5 руб.). После реорганизации доля участия государства в капитале составляет не менее 75% плюс 1 акция.