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Пять человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Калмыкии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе "Артезиан - Комсомольский" в Калмыкии, погибли пять человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Калмыкия, Черноземельский р-н, 3 км автодороги "Артезиан - Комсомольский", в 18:30 поступило сообщение о ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП погибли 5 человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в числе погибших – один ребенок.

Калмыкия ДТП
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