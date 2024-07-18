В Курской области за день уничтожено 18 украинских дронов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны Украины в течение четверга.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 18 украинских дронов", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

В течение дня обстрелам подверглись: поселок Новый Путь, деревня Елизаветовка Глушковского района, пункт пропуска "Суджа", села Горналь и Гуево Суджанского района, село Гордеевка Кореневского района.

Сбросы с коптеров и атаки дронов-камикадзе имели иместо вблизи села Гордеевка и деревни Успеновки Кореневского района, села Горналь Суджанского района, села Бегоща Рыльского района, в поселке Глушково Глушковского района. Пострадавших нет, уточнил врио главы региона.

"Атаки украинских коптеров в Кореневском районе привели к возгоранию на одном из полей. Пожар был ликвидирован собственными силами работников сельскохозяйственного предприятия", - сообщил Смирнов.