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В РФ хотят ужесточить наказание за умышленное повреждение имущества

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесены поправки об уголовной ответственности с наказанием до пяти лет лишения свободы за умышленное повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды, сообщил в пятницу глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

"Вместе с коллегами внес в Государственную думу поправки в статью 167 Уголовного кодекса РФ. Что предлагается: установить ответственность до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды - политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной, либо в отношении какой-либо социальной группы", - написал Пискарев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в действующем законодательстве подобное деяние считается преступлением небольшой тяжести и влечет ответственность (по части 1 статьи 167 УК РФ) до двух лет лишения свободы. В то же время по части 2 этой статьи при наличии хулиганских побуждений наказание предусмотрено более строгое - до пяти лет.

"Представляется, что в современных условиях совершение указанного преступления по мотивам ненависти или вражды является не менее опасным, чем совершенное из хулиганских побуждений", - написал депутат.

Василий Пискарев Госдума
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