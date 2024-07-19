В РФ создадут систему непрерывной профподготовки специалистов в сфере БПЛА

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ утвердило перечень профессий и должностей для создания непрерывной профессиональной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовой информации в пятницу.

"Утвердить прилагаемый перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, в целях реализации пилотного проекта по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотных авиационных систем и (или) их элементов", - говорится в документе.

Перечень касается сферы эксплуатации беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 кг.

В перечень профессий включены: механик по ремонту и техническому обслуживанию беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее; инструктор по обучению операторов (внешних пилотов) беспилотных воздушных судов; специалист по получению и обработке данных с беспилотных воздушных судов.

Приказ действует до 31 декабря 2029 года.