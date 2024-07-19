Минобороны РФ заявило об 11 групповых ударах за неделю по объектам ВСУ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, авиабазам, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ВСУ.

По данным Минобороны РФ, также удары нанесены по местам размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств.

"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заявили в министерстве.

Группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Юрьевка в Донецкой народной республике (ДНР), за неделю отразила 38 украинских контратак, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны", - сказали в ведомстве.

По его данным, за неделю потери армии Украины составили: до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, двух пехотных бригад ВСУ и трех бригад теробороны", - сказали в Минобороны РФ.

Сообщается, что российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ, потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили: до 3920 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, 30 полевых складов боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, а также двух десантно-штурмовых соединений ВСУ", - заявили военные.

По информации Минобороны РФ, отражены 10 украинских контратак.

"ВСУ потеряли до 3930 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, их них два бронетранспортера М113 производства США и три бронемашины HMMWV производства США, а также 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 западного производства. Уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада с боеприпасами", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Урожайное (ДНР), нанесли поражение живой силе и технике пяти соединений ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии, отразили пять контратак.

"ВСУ потеряли за неделю до 925 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм, произведенных в странах НАТО", - заявили в ведомстве.

По его данным, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям семи бригад ВСУ, потери украинской армии за неделю составили: до 715 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, и 11 полевых складов с боеприпасами.

Группировка "Север", действующая в Харьковской области, за неделю отразила 23 украинские контратаки, сообщило Минобороны РФ.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой и мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад теробороны", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, группировкой "Север" отражено 23 контратаки украинских штурмовых групп.

"Потери ВСУ составили до 1370 военнослужащих, пять танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них семь 155-мм гаубиц иностранного производства, а также семь станций радиоэлектронной борьбы", - сообщило министерство.

Российские военные за неделю сбили три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь ракет ATACMS, 10 управляемых авиабомб Hammer, 44 реактивных снаряда HIMARS, а также ракету комплекса С-200, доработанную для поражения наземных целей, сообщили в Минобороны России в пятницу.

По данным военных, также уничтожено 305 беспилотных летательных аппаратов, из них 94 - в воздушном пространстве западных областей РФ.

"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров", - сообщили в военном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих.

"Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 630 самолетов, 277 вертолетов, 27841 беспилотный летательный аппарат, 552 зенитных ракетных комплекса, 16611 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23829 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.