В Коктебеле полностью потушили возгорание сухой травы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Возгорание сухой растительности в поселке Коктебель (Феодосия, республика Крым) полностью потушили, сообщили в пятницу в МЧС РФ.

"Пожар в Коктебеле ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

О возгорании сухой растительности в Коктебеле на ул. Блока в МЧС сообщили 15 июля. По первоначальной информации площадь пожара составляла 2 гектара, позднее она увеличилась до 30 гектаров.

Во вторник возгорание локализовали, в среду – ликвидировали открытое горение. По уточненным данным, площадь возгорания составила 44 гектара, 40 из которых пришлось на территорию Карадагского природного заповедника. По данным МВД, причиной начала пожара стало неосторожное обращение со строительным инструментом – болгаркой.