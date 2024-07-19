Строительство магистралей БАМ/Транссиб выведут из-под экологических ограничений до конца 2033 г.

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили продлить на 9 лет срок, при котором проект Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистрали выводится из-под действия целого ряда экологических ограничений. Сейчас льготный правовой режим для проекта действует до 31 декабря 2024 года, предлагается продлить его до 31 декабря 2033 года.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта (№134779-8), который в рамках первого чтения регулировал деятельность СРО в сфере строительства.

Речь идет о послаблениях, одобренных Госдумой в июле 2020 года.

В федеральный закон об охране озера Байкал было внесено исключение, по которому до 31 декабря 2024 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности БАМа/Транссиба. Принятый закон позволял при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры данного проекта переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускалось "проведение сплошных рубок".

Федеральный закон об особо охраняемых природных территориях дополнялся положением, согласно которому до 31 декабря 2024 года региональные власти, органы местного самоуправления могут принимать решения об изменении границ особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения. Они могут исключать из границ таких территорий земли, если они предназначены для строительства в рамках БАМа/Транссиба. Ранее подобное исключение было принято для строительства объектов к Олимпиаде в Сочи.

Закон об экологической экспертизе дополняется положением, по которому до 31 декабря 2024 года при строительстве объектов капитального строительства, предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в границах особо охраняемых природных территорий необходимо проводить только государственную экспертизу проектной документации, проведение государственной экологической экспертизы не требуется. В данном случае к объектам модернизации магистральной инфраструктуры относится не только проект БАМ/Транссиб, но и автомобильные дороги общего пользования, мосты, морские и речные порты.

Законопроект о продлении срока действия этих норм планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 23 июля.