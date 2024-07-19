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Самолет с неисправностью приземлился в аэропорту Екатеринбурга

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", у которого во время полета обнаружилась неисправность, приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в пятницу.

По данным ведомства, у самолета, летевшего по маршруту Анталья - Екатеринбург, во время полета произошел отказ одного двигателя.

В 21:25 (19:25 по Москве) 19 июля воздушное судно, на борту которого было 172 пассажира, благополучно совершило посадку в аэропорту "Кольцово" Екатеринбурга, пострадавших нет, подчеркивается в сообщении.

Отмечается также, что транспортная прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности полетов.

В свою очередь пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщила, что в полете сработала индикация неисправности двигателя; посадка прошла в штатном режиме.

Уральские авиалинии
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