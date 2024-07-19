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Ростовская область отключила от электроснабжения часть потребителей для разгрузки сетей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Часть потребителей Ростовской области отключили от электроснабжения, в том числе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Минпромэнерго региона в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в 20:38 (местное время совпадает с московским) "получена команда Системного оператора Единой энергетической системы отключить потребителей Ростовской области для разгрузки связей Волгоград-Ростов".

Как уточняется, сейчас без электроэнергии остается часть потребителей в Ростове-на-Дону, Миллерово, а также в Кашарском, Боковском, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Тарасовском и Миллеровском районах.

Ростовская область с 10:50 пятницы вводила временные графики ограничения энергопотребления из-за высокой температуры воздуха и риска перегрузки оборудования.

Временные графики ограничения энергопотребления начали вводить на юге России с 16 июля после сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Впоследствии электроснабжение потребителей юга России было восстановлено. 17 и 18 июля графики вводились из-за перегрузки сетей, позднее подача электроснабжения также была восстановлена.

Ростовская область Минэнерго
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