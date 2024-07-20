Поиск

Минобороны РФ сообщило об ударах группировки "Север" по военным и технике трех бригад ВСУ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российская группировка "Север" нанесла удары по военным и технике трех бригад ВСУ в четырех районах Харьковской области, отразила три атаки, заявили в Минобороны России в субботу.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Малые Проходы и Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

По данным военных, отражены три атаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

Потери ВСУ на этом участке составили до 185 военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки "Пластун", заявили в Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар по позиции ЗРК Patriot на Украине, уничтожили две пусковые установки и станцию РЛС, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - сказали в министерстве.

Там отметили, что также нанесены удары по военнослужащим и военной технике ВСУ в 113 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 27 над территорией Российской Федерации", - сказали в ведомстве.

Новость дополняется

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шесть жителей Белгородской области пострадали за минувший день

Дым от лесных пожаров окутал более 40 населенных пунктов Якутии

Дым от лесных пожаров окутал более 40 населенных пунктов Якутии

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет закрыто в выходные из-за фестиваля

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет закрыто в выходные из-за фестиваля

Ростовская область отключила от электроснабжения часть потребителей для разгрузки сетей

Алушта обесточена из-за аварии на ЛЭП

Что произошло за день: пятница, 19 июля

РФ с 2025 года может отменить квоты на импорт говядины и перейти на пошлину в 27,5%

Ограничения энергопотребления на Ставрополье снижены до 30 МВт

В России объявили в розыск журналиста Олега Кашина

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });