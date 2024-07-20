Минобороны РФ сообщило об ударах группировки "Север" по военным и технике трех бригад ВСУ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российская группировка "Север" нанесла удары по военным и технике трех бригад ВСУ в четырех районах Харьковской области, отразила три атаки, заявили в Минобороны России в субботу.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Малые Проходы и Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

По данным военных, отражены три атаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

Потери ВСУ на этом участке составили до 185 военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки "Пластун", заявили в Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар по позиции ЗРК Patriot на Украине, уничтожили две пусковые установки и станцию РЛС, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - сказали в министерстве.

Там отметили, что также нанесены удары по военнослужащим и военной технике ВСУ в 113 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 27 над территорией Российской Федерации", - сказали в ведомстве.

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