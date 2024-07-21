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В аэропорту Новосибирска произошел сбой системы регистрации пассажиров на рейс S7

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства отказа систем электронной регистрации пассажиров в аэропорту Новосибирска, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По факту сбоя в работе системы регистрации пассажиров на рейсы авиакомпании "Сибирь" из международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина в Сочи Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг", - говорится в сообщении.

Новосибирск S7
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