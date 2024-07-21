Движение приостановлено на федеральной трассе в Бурятии из-за подмыва полотна

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Участок трассы А-333 "Култук - Монды - граница с Монголией" в Бурятии временно перекрыт для движения транспорта из-за разрушений в районе мостового перехода, сообщает региональный Минтранс.

"На 142-м км автодороги А-333 (мост через р. Большой Зангисан) остановлено движение автомобильного транспорта. По предварительным данным, из-за подмыва земляного полотна (подходов к мосту) произошло обрушение в районе переходной плиты моста", - говорится в сообщении.

Спецтехника направлена на место из города Слюдянка Иркутской области и бурятского села Харбяты.

Региональный главк МЧС России уточняет, что вариантов объезда данного участка нет. Для ГУ МЧС России по республике Бурятия введен режим повышенной готовности.

В восстановлении участка задействованы 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика, один экскаватор.