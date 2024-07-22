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Песков назвал политизированным отказ Франции журналистам из РФ в праве освещать ОИ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Решение Франции отказать некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпиаду политизировано и неприемлемо, оно напрямую ущемляет свободу СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем неприемлемыми такие решения, мы считаем, что они ущемляют свободу СМИ не косвенно, а напрямую и, безусловно, нарушают все обязательства Франции, которые у нее есть перед ОБСЕ и другими организациями", - сказал Песков журналистам в понедельник.

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Так он прокомментировал решение Парижа отказать некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры.

Пескова спросили, есть ли в этом решении политизированность. "Безусловно есть", - сказал он.

По его словам, у Кремля к этому крайне негативное отношение.

"Конечно, мы хотели бы видеть реакцию на подобные решения со стороны соответствующих правозащитных организаций и организаций, которые имеют отношение к обеспечению всех основ и правил свободы СМИ", - заявил Песков.

Дмитрий Песков Олимпийские игры Франция
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