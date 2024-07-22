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Председатель Госдумы Володин прилетел в Алжир

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник прибыл в Алжир с рабочим визитом, передает корреспондент "Интерфакса".

В Алжире запланированы переговоры Володина со спикером Национального народного собрания этой республики Брахимом Бугали, сообщили в пресс-службе думы.

В составе делегации первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместители председателя Госдумы Александр Бабаков, Владислав Даванков и Борис Чернышов, руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Вячеслав Володин Алжир
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