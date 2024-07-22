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Президент РФ подписал закон о добровольном клеймении ювелирных изделий при экспорте

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ, принятый Госдумой 9 июля и одобренный Советом Федерации 17 июля, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Необходимость данного закона связана с тем, что иногда иностранные покупатели могут рассматривать физические клейма на российских ювелирных изделиях как недостаток, что может уменьшить конкурентоспособность продукции.

Как пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, документ "предусматривает добровольное клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы, которые предусмотрены на экспорт в государства, которые не входят в наш Таможенный союз", он "направлен на улучшение делового климата, снижение избыточной деловой нагрузки".

В настоящее время ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, произведенные в России, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом.

"Однако иногда физическое клеймо воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий", - отмечал ранее в своем сообщении Минфин.

Закон предусматривает, что клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы отечественного производства, предназначенных для экспорта за пределы ЕАЭС, станет добровольным. При этом изделия должны быть маркированы средствами идентификации, должен быть нанесен двухмерный штриховой код Пробирной палаты.

Уточняется, что в РФ действует государственная монополия на нанесение двухмерного штрихового кода на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов.

Также в законе прописывается, что предельная масса инвестиционных драгоценных металлов, которые можно перевозить без использования транспортных средств, оборудованных соответствующими техническими устройствами, и без сопровождения вооруженной охраны, определяется правительством РФ по согласованию с Центральным банком.

Закон должен вступить в силу 1 марта 2025 г.

Владимир Путин
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