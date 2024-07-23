Мишустин посетит завод и университет в Хабаровске, затем отправится в Новосибирск

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продолжает поездку по регионам Дальнего Востока и Сибири.

Во вторник Мишустин завершит поездку в Хабаровск, где у него запланированы посещение завода энергетического машиностроения АО "Дальэнергомаш" и Дальневосточного государственного университета путей сообщения - одного из крупнейших транспортных вузов РФ, а также Детской краевой клинической больницы имени А.К.Пиотровича.

Из Хабаровска премьер отправится в Новосибирск, где будет находиться и в среду.

Здесь, как и во всех предыдущих пунктах поездки, Мишустин ознакомится с ходом реконструкции аэропорта, в данном случае - международного аэропорта Толмачево имени А.И.Покрышкина, а также встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и побеседует с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета на площадке специализированного учебно-научного центра вуза.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр транспорта Роман Старовойт.

Новосибирск еще не последний пункт этой поездки главы правительства, которая началась в воскресенье с посещения Магадана.