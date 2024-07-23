Доступ в обстреливаемое приграничье Белгородской области ограничат с 23 июля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области по решению оперштаба ограничивается доступ в 14 приграничных населенных пунктов, где обстановка с обстрелами наиболее тяжелая, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"С 23 июля ограничиваем доступ в 14 населенных пунктов, где оперативная ситуация складывается крайне сложно", - написал он в своем телеграм-канале.

Под ограничение попадают приграничные населенные пункты Шебекинского городского округа (поселок Красное, поселок Ленинский, хутор Мухин, хутор Панков, поселок Первомайский), Грайворонского городского округа (село Безымено, поселок Горьковский), Белгородского района (село Вергилёвка, село Щетиновка, хутор Валковский), Краснояружского района (села Демидовка, Поповка, Прилесье) и Борисовского района (село Богун-Городок).

"На въездах в населенные пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты, нести в них службу будут представители силовых структур. Передадим им для обеспечения безопасности 14 бетонных модульных укрытий. Въезд общественного транспорта, в том числе и такси, в эти населенные пункты будет запрещен", - пояснил Гладков.

Он добавил, что если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или муниципалитетов.

"Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом (средства радио-электронной борьбы - ИФ), в средствах индивидуальной защиты - бронежилете и каске - и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны", - подчеркнул губернатор.

Оставленные дома будут охраняться силами министерства обороны, сообщил Гладков.

"В этих населенных пунктах останавливаем оплату коммунальных платежей - кроме тех, что оплачиваются по счетчику. Если люди не приняли решение - не выехали и пользуются газом и электроэнергией, - конечно, оплата должна взиматься", - уточнил губернатор.

Оперштаб также принял решение о предоставлении дополнительных выплат за частичную компенсацию арендованного жилья тем, кто выехал из населенных пунктов, доступ в которые ограничен, и не имеет другого жилья.