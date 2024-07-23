Провозные мощности БАМа и Транссиба планируется нарастить до 270 млн тонн

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритетом развитие Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб) и подтвердил, что провозные мощности двух магистралей по итогам 2032 году планируется нарастить до 270 млн тонн.

Речь об этом зашла в беседе с представителями студенческих отрядов во время посещения Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

"Мы открыли уже третью очередь модернизации Восточного полигона. Это касается БАМа, Транссиба. У нас провозные мощности должны к 2032 году составить 270 млн тонн. И это очень серьезная задача. Без таких ребят, как вы, с ней будет сложно справиться", - отметил председатель правительства.

Мишустин добавил, что стране необходимы и новые магистрали. "Национальные цели развития, которые перед нами ставит президент, невозможно будет достичь без качественных выходов на наших соседей. Восточный полигон - это на сегодняшний день основная ветка, которой будет страна заниматься", - подытожил премьер