Мишустин пообещал Хабаровскому краю поддержку в вопросах благоустройства

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство России окажет Хабаровскому краю необходимую поддержку в вопросах благоустройства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина в рамках рабочей поездки в Хабаровский край посетил во вторник новый инфекционный корпус детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе посещения также затронул вопросы благоустройства территорий возле подобных социальных объектов, в том числе около детских садов и школ. Он упомянул, что жители очень просят привести в порядок и Хабаровский дендрарий. Демешин попросил премьера поддержать эти инициативы.

"Дмитрий Викторович, все будет поддержано. Вы и вчера (на встрече - ИФ) говорили об этом подробно, а сегодня рано утром я смотрел хабаровские "Вести", где видел, как вы с жителями вместе пошли на субботник", - пообещал Мишустин.

Врио главы региона пояснил, что участвовал именно в уборке городского дендрария.

"Конечно, мы поможем со всем, о чем Вы говорите. Я думаю, что мы с вами еще детально обсудим. Все соответствующие запросы надо подготовить, Минвостокразвития, министерству финансов будут даны все распоряжения", - сообщил глава правительства.