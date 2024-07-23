Дроны атаковали паромное судно в порту "Кавказ" в Краснодарском крае

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во вторник сообщил об атаке беспилотниками паромного судна в порту "Кавказ" в Темрюкском районе, есть погибший и пострадавшие.

"Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". (...) Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона, при атаке дронов, помимо одного погибшего, пострадали пять человек, из них один находится в тяжелом состоянии.

У "Интерфакса" пока нет подтверждения информации о количестве пострадавших из официальных источников.