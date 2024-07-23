Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российская группировка "Юг" взяла под контроль село Ивано-Дарьевка в ДНР, сообщили в Минобороны России во вторник.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики и заняли более выгодные рубежи", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, группировка также нанесла поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 30-й, 53-й, 93-й механизированных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 114-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой народной республики.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" составили до 750 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак" и шесть автомобилей, сообщили в министерстве.

По информации Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и восемь гаубиц.

Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ, заявили в Минобороны.