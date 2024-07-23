Дума вводит штрафы для компаний, которые препятствуют антимонопольным проверкам

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит штрафы для компаний в случае, если они препятствовали проверкам со стороны антимонопольного органа.

Законопроект № 848369-7 был внесен в парламент правительством в ноябре 2019 г. в рамках пакета об ужесточении антикартельных норм.

В КоАП вводится новая статья (19.4.3): воспрепятствование деятельности должностного лица как федерального, так и территориального антимонопольного органа, в случае проведения проверок антимонопольных соглашений.

Для граждан штраф составит от 15 до 30 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. руб.

Для юридических лиц размер штрафа будет варьироваться в зависимости от годовой выручки. Если годовая выручка не превышает 120 млн руб., штраф составит 100 тыс. руб.; если годовая выручка находится в диапазоне от 120 млн руб. до 800 млн руб. - штраф может составить 500 тыс. руб.; выручка от 800 млн руб. до 2 млрд руб. в год - штраф составит 1 млн руб.; если объем годовой выручки свыше 2 млрд руб., то размер штрафа составит 2 млн руб.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.