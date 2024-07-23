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МИД России объявил о запрете на въезд для 13 руководителей японских компаний

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответа на японские санкции в отношении РФ включила в санкционный список 13 граждан Японии, говорится в заявлении МИД России.

Согласно заявлению, размещенному на сайте внешнеполитического ведомтсва во вторник, это сделано "в рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия Японии в отношении нашей страны в связи со Специальной военной операцией".

Решение о бессрочном запрете на въезд в РФ принято в отношении 13 японских граждан, в основном возглавляющих крупные компании.

Среди включенных в стоп-лист президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико, председатель правления Toyota Motor Тоёда Акио, президент Nikken Co. Амэмия Макото, основатель корпорации RAKUTEN Микитани Хироси и президент Musashi Fuso Фукухара Тэрухико.

Поименный список приведен на сайте МИД РФ.

МИД России Япония
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