Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских дронов на несколько населенных пунктов.

"Еще несколько населенных пунктов подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале вечером во вторник.

По его информации, в городе Шебекино из-за сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены два легковых автомобиля, в поселке Красное в результате взрыва после атаки дрона разрушена крыша частного дома. В селе Новопетровка Валуйского городского округа полностью разрушена часть многоквартирного двухэтажного дома, в который врезался БПЛА.