Дроны ВСУ атаковали неработающее предприятие в городе Льгове Курской области

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке украинских беспилотников на неработающее предприятие в городе Льгове Курской области.

"Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали неработающее предприятие в городе Льгове. После сбросов взрывных устройств на территории возникло возгорание, которое было оперативно потушено пожарной командой", - написал Смирнов в своем телеграм-канале