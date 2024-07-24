Трое россиян с затонувшего в Атлантике рыболовецкого судна погибли

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - По обновленным данным, трое россиян, находившихся на борту затонувшего в южной части Атлантического океана рыболовецкого судна, погибли, еще один числится пропавшим без вести, сообщили в МИД РФ.

"По рыболовецкому судну в Южной Америке появились дополнения. По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим", - заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее западные СМИ сообщали, что рыболовецкое судно FV Argos Georgia затонуло накануне на юге Атлантического океана примерно в 370 км от побережья Фолклендских островов. По данным CNN, на борту находились 27 человек; погибли шесть человек, семь пропали без вести. Часть рыбаков успела покинуть тонущее судно: они использовали надувные лодки. Поиски пропавших продолжаются.